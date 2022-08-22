Боррель выступил против запрета на въезд россиянам в ЕС: такая же позиция в США

Предложение Владимира Зеленского по поводу "визовых санкций" против россии не нашло поддержки в ЕС и США. Евросоюз и Вашингтон не хотят закрывать пути безопасности для российских диссидентов.

Не думаю, что это хорошая идея, – Боррель

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, выступил за выборочный подход к выдаче виз гражданам россии в ЕС. Он назвал "визовые санкции" спорным предложением.

Кстати Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз

Одни страны уже приняли определенные меры в этом плане, другие не собираются их поддерживать. Не думаю, что это хорошая идея – запрещать въезд всем россиянам. Нам нужно быть более выборочными,

– сказал Боррель.

Он уточнил, что российские олигархи не должны пускаться в ЕС. В то же время, как сказал Боррель, есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, и не готовы там находиться в такой ситуации".

Следовательно, резюмировал Боррель, ЕС не может закрыть двери перед этими россиянами.

В США тоже не поддерживают введение визовых ограничений

Спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не поддерживают введение визовых ограничений против россии, поскольку это закрыло бы пути побега для российских диссидентов.

США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека,

– цитирует Прайса журналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

По словам Прайса, США ясно дали понять, что важно провести границу между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом россии.

Прайс напомнил, что США с 24 февраля ввели визовые ограничения против почти 5 тысяч человек в ответ на вторжение россии в Украину.

Что известно о "визовых санкциях" против россии

Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам россии. По его словам, запрет на въезд заставит россиян изменить мнение по агрессии против Украины.

После этого премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу виз гражданам россии. Эстонское правительство ввело ряд ограничений для граждан россии. В общем, многим категориям россиян теперь не въехать в Эстонию.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин тоже считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне. Визовые ограничения были поддержаны в Чехии, Латвии и Польше.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает соответствующий запрет. Шольц отметил, что важно не осложнять жизнь оппонентам кремля.

В Европейской комиссии заявили, что не могут принять решение о полном запрете виз для граждан россии. Сообщается, что такой шаг могут принять самостоятельно страны ЕС.

Также отказалась вводить запрет на въезд российских туристов Португалия.

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