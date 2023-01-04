ЕС справился с отказом от российского газа и нефти, но впереди – энергетическая ломка

Ровно год назад это казалось невозможным. Немецкое правительство гордится тем, что получает 0% газа, 0% нефти и 0% угля из России.

Как ЕС финансировал Россию до войны

Немецкий министр финансов в новогоднем тексте для Financial Times гордится тем, что бизнес снизил потребление на 20%. Он уверенно заявляет, что знает, как предотвратить "коллапс индустриального производства" во время энергетического кризиса.

Актуально Ситуация с газом в ЕС лучше, чем была до войны: как Россия потеряла свой козырь

Европейский союз выделяет 255 миллиардов евро на то, чтобы реализовать план Re-Power EU: способ еще больше снизить зависимость от России. 8 из 10 европейцев поддерживают этот курс. Они понимают, что энергетический кризис вызван именно россиянами.

Все это год назад действительно казалось фантастикой. Просто вспомним январь 2021 года:

Россия на пике влияния на Европу. Энергетическое оружие полностью заряжено – европейцы официально (по данным Евростата) зависимы на 83% в поставке газа и на 50% в поставках нефти. Впечатляющие результаты приносит многолетняя работа фрау Меркель: Германия стремится к тому, чтобы получать 130% потребности в газе из Москвы. То есть не только давать бизнесу дешевый газ, но и зарабатывать на нем. За последние 10 лет сон Европы позволил россиянам заработать 1 000 000 000 000 евро. Триллион. С этих денег россияне покупают электронику для ракет, финансируют пропаганду и коррупцию.

Неудивительно, что российские стратеги были уверены: после вторжения в Украину никто не рискнет отказаться от дешевого ресурса. В первые недели войны так и было: первые "санкции из ада" не трогали энергетику.

Европейцы запаниковали, когда осознали, что натворили

Первые поездки с убеждением в том, что Россию нужно душить финансово, мы начали еще в марте. Команда дипломатов, чиновников и экспертов, которым не надо ни у кого спрашивать "что делать", знала, куда ехать и с кем говорить.

В Берлине и Брюсселе чувствовалась нескрываемая паника. Политики и чиновники признавали, что допустили ошибку, но боялись сделать любые резкие шаги. Прошло полгода и европейцы пришли в себя, с помощью администрации Байдена и наших аргументов и расчетов.

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Европейцы нашли способ заменить нефтяные поставки. Именно нефть давала россиянам львиную часть доходов. Ограничения цены на нее не вредят Европе, но уже в следующем году повлекут за собой падение добычи в России наполовину. Это убьет значительную часть бюджета и при этом уничтожит несколько регионов, зависящих от добычи. Российский газ санкционировал сам себя, шантажом и взрывами на собственном газопроводе. Никто больше не будет с ними работать, "Газпром" не вернется на европейский рынок.

И хотя в этом году Россия заработала свои 120 миллиардов в ЕС, следующий – будет для нее голодным. Нефть дешевая, газ некуда девать. Под угрозой – вдумайтесь – треть российского федерального бюджета. Это по оптимистичным для россиян прогнозам, хотя реальных цифр нет – засекречены.

Это еще не будет решающим для розвития войны. Когда в российской семье становится меньше денег, то не папа перестает пить, а дети меньше едят. Но с каждым годом наш враг будет слабее, энергетического оружия уже нет и не будет.

Европу ждет энергетическая ломка

Что дальше? Еще более сложная работа. Российских энергетических мошенников нельзя недооценивать, как нельзя недооценивать военных. В следующем году Европу ждет продолжение энергетического кризиса – ломка отказа от дешевого топлива будет продолжаться.

Важной датой станет 5 февраля – начало санкций против российских нефтепродуктов. Россия надеется на контрнаступление. В этот момент активизируются все российские агенты, часть европейского бизнеса и политики типа Орбана.

Нам нужно будет подержать за ручку каждое правительство и успокоить, что топливный кризис это не страшно, мы его проходили и даже стали сильнее.

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А потом взяться за священную русскую корову: атомную энергетику. В 2022 году Россия стала государством, действия которого можно квалифицировать как ядерный терроризм. При этом она продолжает поставлять уран и топливные сборки, а также строить реакторы по всему миру. По состоянию на 2020 год "Росатом" готовил или строил 23 проекта реакторов за границей – на всех континентах. Тот же "Росатом", который пытается незаконно "отжать" Запорожскую АЭС, ставя под угрозу весь континент.

Добиться санкций в этой сфере будет еще сложнее, чем в нефти и газе, но мы показали, что умеем достигать невозможного. Все команды – дипломаты, политики, аналитики, эксперты – постепенно переходят из успешного спринта в успешный марафон. Есть и силы, и настроение сражаться.

Украина должна проводить энергетические реформы

Ну, и самое сложное – домашнее задание. Ибо санкции это о том, как душить врага, а для восстановления современной, новой энергетической инфраструктуры нужны живые инвестиции. Чтобы деньги пришли в Украину, мы должны продемонстрировать на своем примере, что готовы проводить энергетические реформы.

Не только контролировать олигархов, но и собственную энергетическую систему делать прозрачной и подотчетной. Назначать независимых управленцев, помогать деньгами только бедным. А еще экономить энергию, как это стали делать немцы и европейцы.

Очень много задач впереди, но я бы уже не назвала их "невозможными".