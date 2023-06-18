Евросоюз планирует ускорить поставки оружия Украине для поддержки контрнаступления
Источник:Reuters
Европейский союз ускоряет поставки оружия в Украину. Все для того, чтобы поддержать контрнаступление страны против российских войск.
Война России с Украиной может длиться еще несколько месяцев, а то и дольше. Об этом в воскресенье 28 июня заявил глава европейской промышленности Тьерри Бретон.
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ЕС ускоряет поставки оружия в Украину
ЕС пообещал Украине поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.
Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов – это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль,
– сказал Бретон.
Он отметил, что сейчас Европа готовится к тому, что война России против Украины будет продолжаться.
Мы готовимся к тому, что война будет продолжаться еще несколько месяцев, а то и дольше,
– добавил он.
Весь мир усиливает помощь Украине
- Заметим, что 14 июня США предоставили Украине дополнительную военную помощь. В частности, нам предоставят новые бронемашины Stryker и Bradley. Также последняя помощь включает боеприпасы для передовых национальных зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).
- Канада направила для помощи Украине 500 миллионов долларов.
- Кроме того, во время встречи в формате "Рамштайн" ряд стран вызвались усилить ПВО Украины. Среди таких стран: США, Дания, Нидерланды, Великобритания, Канада и Италия.