ЕС, вероятно, примет новые санкции против России 6 апреля, – МИД Франции
Источник:Reuters
Фото и видео из деоккупированной Бучи под Киевом ужаснули весь мир. Российские войска совершали там запредельные зверства против мирного населения Украины.
После этих сообщений Европейский Союз должен принять новые санкции против России. Как отметил министр европейских дел Франции Клеман Бон, скорее всего, это произойдет в среду.
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ЕС, вероятно, примет новые санкции против РФ 6 апреля
Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра,
– сказал Бон.
Он также добавил, что ЕС должен как можно быстрее ввести меры по импорту газа и угля из России.
Отметим, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей, в том числе в Буче. Даже предоставят Совету Безопасности ООН "эмпирические доказательства", свидетельствующие о том, что российские силы не причастны к зверствам в Украине.
Реакция мира на Бучанскую резню: коротко
- После того, как российские военные покинули Киевскую область, появились жуткие фото из Бучи, Ирпеня и Гостомеля.
- После оккупантов на улицах осталось много тел убитых гражданских людей. В частности, в Буче в братских могилах похоронено почти 300 человек.
- Геноцид украинцев осудили ряд международных чиновников. Например, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован зверствами российской армии в Киевской области. Он подчеркнул, что Россию ждут новые санкции.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что потрясенная зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и международные организации отправить миссию в Бучу для сбора доказательств.
- Президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на Бучанскую резню и требует срочное расследование.
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