ЕС, вероятно, примет новые санкции против России 6 апреля, – МИД Франции

Фото и видео из деоккупированной Бучи под Киевом ужаснули весь мир. Российские войска совершали там запредельные зверства против мирного населения Украины.

После этих сообщений Европейский Союз должен принять новые санкции против России. Как отметил министр европейских дел Франции Клеман Бон, скорее всего, это произойдет в среду.

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ЕС, вероятно, примет новые санкции против РФ 6 апреля

Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра,

– сказал Бон.

Он также добавил, что ЕС должен как можно быстрее ввести меры по импорту газа и угля из России.

Отметим, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей, в том числе в Буче. Даже предоставят Совету Безопасности ООН "эмпирические доказательства", свидетельствующие о том, что российские силы не причастны к зверствам в Украине.

Реакция мира на Бучанскую резню: коротко

Заметьте – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео