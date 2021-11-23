ЕС внесет в черный список турфирмы, которые способствуют нелегальной миграции
Источник:Bloomberg
Европейский Союз хочет наказывать туристические и транспортные компании, которые помогают нелегальным перевозкам мигрантов. Соответствующий документ для этого уже готовят.
Благодаря таким действиям ЕС хочет помешать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу для блока. Европа называет новый механизм последним ответом на кризис, возникший на белорусской границе.
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Что побудило ЕС к этому решению
От премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого были предупреждения о том, что Европа сталкивается с "синхронизированной" угрозой безопасности через пограничный кризис.
Европейская комиссия убеждена, что события с мигрантами "не могли бы произойти без участия некоторых транспортных операторов, сознательно или бессознательно".
Какое наказание ожидает нарушителей
Для сухопутного, воздушного, внутреннего водного и морского транспорта компаниям-нарушителям могут приостановить лицензию.
Еще одно наказание может быть в виде ограничений на европейские операции перевозчиков и замораживание транзита через Европу.
Мигранты на белорусско-польской границе
- 8 ноября к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана. Они хотят попасть в ЕС незаконно.
- По сообщению польской стороны, белорусские силовики не пускают нелегалов обратно. Согласно позиции ЕС, мигрантов организованно свезли на границу.
- Польша заявила, что во время нападений на польской границе сотрудники белорусских служб защищают мигрантов. Это похоже на реализацию согласованной тактики.