ЕС внесет в черный список турфирмы, которые способствуют нелегальной миграции

Европейский Союз хочет наказывать туристические и транспортные компании, которые помогают нелегальным перевозкам мигрантов. Соответствующий документ для этого уже готовят.

Благодаря таким действиям ЕС хочет помешать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу для блока. Европа называет новый механизм последним ответом на кризис, возникший на белорусской границе.

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Что побудило ЕС к этому решению

От премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого были предупреждения о том, что Европа сталкивается с "синхронизированной" угрозой безопасности через пограничный кризис.

Европейская комиссия убеждена, что события с мигрантами "не могли бы произойти без участия некоторых транспортных операторов, сознательно или бессознательно".

Какое наказание ожидает нарушителей

Для сухопутного, воздушного, внутреннего водного и морского транспорта компаниям-нарушителям могут приостановить лицензию.

Еще одно наказание может быть в виде ограничений на европейские операции перевозчиков и замораживание транзита через Европу.

Мигранты на белорусско-польской границе