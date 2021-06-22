Под прицелом министры и генпрокурор: ЕС ввел еще один пакет санкций против режима Мьянмы

Евросоюз наложил новый пакет санкций против военной хунты в Мьянме. Теперь в санкционном списке оказались министры и даже генеральный прокурор.
Все лица, попавшие под действие санкций, причастны к подрыву демократии и верховенства права в Мьянме.
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Новые санкции ЕС ввели против:
- 8 человек,
- 3 субъектов хозяйствования,
- организации ветеранов войны.
Известно, что 4 учреждения, что попали под санкции, находятся в государственной собственности или контролируемы вооруженными силами Мьянмы, и были привлечены к доходам военного режима и его репрессивных действий.
В общем, учитывая новые санкции, ограничительные меры применили к 43 физическим лицам и 6 субъектам хозяйствования.
Предусматривающие ограничения
- Замораживания финансовых активов.
- Запрет на предоставление любых фондов или финансирования включенным в список лицам или учреждениям.
- Запрет на путешествия или транзит по территории ЕС.
Военный переворот в Мьянме: главное
- 1 февраля военные в Мьянме свергли правительство и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.
- По разным данным, в результате переворота в Мьянме убили более 550 – 860 протестующих.
Добавим, что ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении государственного предприятия Myanmar Gems Enterprise, что специализируется на добыче драгоценных камней в Мьянме. Таким образом США пытаются лишить военное правительство средств, поскольку страна является главным мировым поставщиком нефрита.