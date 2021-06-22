Под прицелом министры и генпрокурор: ЕС ввел еще один пакет санкций против режима Мьянмы

Евросоюз наложил новый пакет санкций против военной хунты в Мьянме. Теперь в санкционном списке оказались министры и даже генеральный прокурор.

Все лица, попавшие под действие санкций, причастны к подрыву демократии и верховенства права в Мьянме.

Важно Уцелели лишь 10 из более 200 домов: военная хунта Мьянмы сожгла целое село

Новые санкции ЕС ввели против:

8 человек,

3 субъектов хозяйствования,

организации ветеранов войны.

Известно, что 4 учреждения, что попали под санкции, находятся в государственной собственности или контролируемы вооруженными силами Мьянмы, и были привлечены к доходам военного режима и его репрессивных действий.

В общем, учитывая новые санкции, ограничительные меры применили к 43 физическим лицам и 6 субъектам хозяйствования.

Предусматривающие ограничения

Замораживания финансовых активов. Запрет на предоставление любых фондов или финансирования включенным в список лицам или учреждениям. Запрет на путешествия или транзит по территории ЕС.

Военный переворот в Мьянме: главное

1 февраля военные в Мьянме свергли правительство и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.

По разным данным, в результате переворота в Мьянме убили более 550 – 860 протестующих.

Добавим, что ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении государственного предприятия Myanmar Gems Enterprise, что специализируется на добыче драгоценных камней в Мьянме. Таким образом США пытаются лишить военное правительство средств, поскольку страна является главным мировым поставщиком нефрита.