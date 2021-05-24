ЕС вызвал "на ковер" посла Беларуси из-за задержания Протасевича

Евросоюз вызвал посла Беларуси Александра Михневича. Это произошло из-за посадки Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича.

ЕС и бельгийское правительство отреагировало на задержание журналиста Романа Протасевича в Минске. Там призвали немедленно его освободить.

Важно Романа Протасевича признали политзаключенным

Белорусского дипломата вызвали, чтобы осудить шаги белорусских властей, которые заставили гражданский самолет совершить экстренную посадку и задержали его пассажира.

Соответствующий запрос поступил в Европейскую службу внешних действий от Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля. С Михневичем общался ее генсек, Стефано Саннино.

Что заявили в ЕС

Он подчеркнул, что все страны-члены ЕС осуждают то, что происходило в Минске. Ведь режим Лукашенко своими действиями нарушил безопасность пассажиров и экипажа.

Саннино назвал действия белорусских властей возмутительными. И добавил, что это в очередной раз демонстрирует то, как в стране пытаются подавить оппозицию.

"Этот неприемлемый поступок обсудят на заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия этих действий, в частности – возможные меры против виновных", - говорится в сообщении.

Протасевича задержали в Минске: основное

23 мая пассажирскому самолету Ryanair, выполнявшему рейс из Афин в Вильнюс, пришлось совершить внеплановую посадку в белорусском Минске.

Режим белорусского диктатора объясняет свои действия сообщением о заминировании. Там убеждают, что оно якобы поступило от движения ХАМАС.

Взрывчатку в самолете не нашли. В то же время после проверки белорусские силовики отпустили на борт не всех пассажиров. Задержали Романа Протасевича и его девушку.

В то же время после проверки белорусские силовики отпустили на борт не всех пассажиров. Задержали Романа Протасевича и его девушку. Протасевич – белорусский активист, он является основателем телеграмм-каналов NEXTA. Журналисту на родине грозит не менее 15 лет за решеткой.

В Европарламенте не исключили, что к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске могут быть причастны россияне. Там проверяют эту информацию.