Еще 2 европейские авиакомпании останавливают полеты над Беларусью

Еще ряд авиакомпаний останавливает полеты над Беларусью. Все из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.
О приостановке полетов заявила французская Air France и финская Finnair. Поэтому рейсы этих компаний несколько изменят свои курсы.
Важно Украина закрыла авиасообщение с Беларусью
Авиаперевозчики заявили, что приняли во внимание выводы Европейского Совета, поэтому прекратят полеты над Беларусью до дальнейшего уведомления.
Самолеты, которые уже находятся в пути, увидят, что их план полета будет изменен,
– заявили в Air France.
Кстати, сингапурская компания Singapore Airlines тоже изменила часть маршрутов своих рейсов, чтобы самолеты не пролетали над территорией Беларуси.
Что этому предшествовало
- Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.
- Авиасообщение с Беларусью закрыла Великобритания. Там ввели санкции против 99 физических и юридических лиц.
- В Литве тоже запретили авиарейсы, которые проходят через Беларусь. Самолеты различных авиакомпаний с 24 мая обходят территорию Беларуси.
- Украина тоже закрыли авиасообщение с Беларусью.
Задержание Протасевича: что известно
- 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Белорусские диспетчеры сообщили о заминировании, но никакой взрывчатки не обнаружили.
- На борт после проверки вернулись не все. Задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку.
- Протасевич – основатель оппозиционных телеграмм-каналов NEXTA. Из-за этого против него открыли ряд уголовных дел в Беларуси.
- Журналиста уже признали политзаключенным. Мир осудил такие действия режима Лукашенко.