Еще 2 европейские авиакомпании останавливают полеты над Беларусью

Еще ряд авиакомпаний останавливает полеты над Беларусью. Все из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

О приостановке полетов заявила французская Air France и финская Finnair. Поэтому рейсы этих компаний несколько изменят свои курсы.

Важно Украина закрыла авиасообщение с Беларусью

Авиаперевозчики заявили, что приняли во внимание выводы Европейского Совета, поэтому прекратят полеты над Беларусью до дальнейшего уведомления.

Самолеты, которые уже находятся в пути, увидят, что их план полета будет изменен,

– заявили в Air France.

Кстати, сингапурская компания Singapore Airlines тоже изменила часть маршрутов своих рейсов, чтобы самолеты не пролетали над территорией Беларуси.

Что этому предшествовало

Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.

Авиасообщение с Беларусью закрыла Великобритания. Там ввели санкции против 99 физических и юридических лиц.

В Литве тоже запретили авиарейсы, которые проходят через Беларусь. Самолеты различных авиакомпаний с 24 мая обходят территорию Беларуси.

Украина тоже закрыли авиасообщение с Беларусью.

Задержание Протасевича: что известно