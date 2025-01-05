Туда активно ехали россияне: какие курорты в Крыму загрязнены мазутом

4 января появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что мазутное пятно пошло дальше на Крым. Экологи говорят, что масштаб бедствия станет понятен летом, потому что сейчас мы видим только поверхностное загрязнение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство". 3 января мазут обнаружили в Балаклавской бухте и в Севастополе. Оккупационные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Смотрите также Следующим летом россияне будут лежать на нефтяных пляжах среди мертвой рыбы, – Плетенчук

Где еще обнаружили мазут в Крыму, кроме Севастополя

Данные спутниковых снимков опубликовал эколог Георгий Каваносян. На них видно пленку мазута на поверхности моря возле Феодосии и у мыса Такиль (это к югу от Керчи) и на большом участке от поселка Партенит до Судака (внутри этого участка расположена Алушта).

Феодосия, Алушта и Судак загрязнены мазутом / Фото Георгия Каваносяна

Именно в Феодосию, Алушту и Судак едут россияне. Ялта южнее Партенита – и летом она "собрала аншлаг" среди туристов, как сообщали оккупанты. И в Ялте тоже обнаружили мазут.

Смотрите район загрязнения на карте Google Maps

Опубликованные спутниковые снимки, по словам эколога, хорошо отражают только поверхностное загрязнение. Есть ли мазут в районе этих курортов и на глубине – не понятно. Мазут марки М100, который выплыл из танкеров, при зимних температурах застывает и тонет. Выплывать он начнет уже летом, когда температура достигнет 25 градусов. До такой температуры летом Черное море прогревается на глубине 15 – 20 метров,

– говорится в сообщении.

Это очередное экологическое преступление россиян. Ранее спутниковые снимки демонстрировали масштаб загрязнений в Анапе – и в Керчи, ведь авария произошла именно в Керченском проливе.