Еще в ноябре 2021-го Буданов точно спрогнозировал пути наступления россиян в начале вторжения

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов еще за три месяца до начала полномасштабного вторжения, в ноябре 2021 года, точно прогнозировал пути наступления и последовательность действий врага.

Как сообщает 24 Канал, об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, 21 ноября 2021 года в интервью Говарду Альтману для американского издания Military Times Кирилл Буданов заявил, что:

российские войска пойдут на Киев через Чернобыльскую зону и радиоактивный Рыжий Лес;

на юге основные удары направят на Херсон и Мариуполь;

а десант россиян попытается высадиться в Одессе.

В своей аналитике генерал Буданов описал не только направления вероятного удара противника, количество задействованных агрессором сил, но и последовательность действий врага: сначала – авиационные и ракетные удары, далее – артобстрелы, продвижение танков, десанты на востоке, попытки молниеносно захватить Одессу и Мариуполь, атака через Беларусь, чтобы создать угрозу Киевской и Черниговской области,

– сообщил Юсов.

По его словам, определить точную дату начала полномасштабной агрессии было чрезвычайно трудно, в Кремле ее постоянно корректировали. Впрочем, Кирилл Буданов не ошибся в публичном прогнозе, что это произойдет в "январе-феврале 2022 года".

"Речь шла, однако, не только о публичных прогнозах. Разведывательные данные о росте российской угрозы, которые получали в ГУР МО Украины, фактически совпадали с данными разведок государств-партнеров. Соответствующие оценки от украинской разведки получали все предусмотренные законодательством потребители этой информации. Например, 12 февраля 2022 года на выездном заседании СНБО в Харькове представители ГУР МО Украины снова проинформировали об угрозе широкомасштабного нападения России – по всей линии границы, а также с белорусской территории", – констатировал представитель ГУР.