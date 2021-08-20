Еще один ушел: глава полиции Черновицкой области подал в отставку

20 августа 2021 , 15:09
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Источник:

фейсбук Анатолия Дмитриева

Руководитель Нацполиции Черновицкой области Анатолий Дмитриев уволился. Главой полиции области он был три года.

О своем решении уволиться Дмитриев написал на фейсбук-странице. Накануне соответствующая информация о его отставке появилась в СМИ.

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Начальник полиции Черновицкой области уходит в отставку

Начальник полиции поблагодарил коллег из других ведомств за плодотворное сотрудничество. Он заявил, что за эти 3 года Черновицкая область была самой безопасной в Украине.

Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области – за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины,
– написал Дмитриев.

Он отметил, что не будет останавливаться на достижениях, "ведь стремится прилагать усилия для благосостояния государства". Однако не уточнил, в какой сфере деятельности именно планирует это делать.

Как сообщает Суспильне, обязанности Дмитриева выполняет его заместитель Сергей Ратушенко.

Впрочем, пока на сайте полиции Черновицкой области нет изменений в разделе "Руководство". Анатолий Дмитриев и в дальнейшем указан как руководитель областного управления полиции.


Анатолий Дмитриев указан как руководитель Нацполиции Черновицкой области / Скриншот

Что известно о Дмитриеве?

Он родился 31 июля 1968 года в поселке Коломак Харьковской области. Возглавлял главное управление Национальной полиции в Харьковской области, генерал полиции ІІІ ранга. Ранее – начальник ГУМВД Украины в Харьковской области.
Полицию Черновицкой области возглавлял с мая 2018 года. Генерал-майор милиции.

Источник: "Чернівецький промінь"

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Полный текст публикации Анатолия Дмитриева

Уважаемые буковинцы! Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области – за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины.
Все весомые достижения правоохранителей Буковины были ДЛЯ людей и БЛАГОДАРЯ людям. Потому что каждое благое дело имеет в себе поддержку и понимание общества! Я благодарю Вас за доверие и желание менять край к лучшему!
Искренне благодарен за плодотворное сотрудничество коллегам-правоохранителям, органам прокуратуры, СБУ, судам, краевой власти и журналистам – благодаря Вам мы совершенствовались, всесторонне развивались и получали возможности для развития и качественного предоставления полицейских услуг!
Отдельно хочу поблагодарить каждого работника полиции Буковины – я горжусь таким коллективом! И желаю Вам достойно служить, обеспечивать безопасность, мир и законность!
Со своей стороны – я не буду останавливаться на достижениях, ведь хочу и в дальнейшем неутомимо прилагать усилия для благосостояния государства, правопорядка в обществе и покоя граждан!
Служу украинскому народу!

Автор: Вероніка Климська