Еще один в Калуш: Укрзализныця возвращает поезд "Прикарпатский экспресс" Львов — Черновцы

Укрзализныця заявила, что вернет поезд "Прикарпатский экспресс", курсирующий рейсом Львов — Черновцы. Путь лежит через Калуш, где живет мать солиста группы Калуш Orchestra.

Поезд будет курсировать с 1 июня. Перед этим еще один поезд в Калуш, рейс Киев – Ивано-Франковск, назвали в честь матери солиста группы Олега Псюка – Стефании.

Обратите внимание Впервые в мире в честь мамы: поезд Киев – Ивано-Франковск получил название "Стефания Экспресс"

Укрзализныця возобновит рейс в город, где живет мать Стефания

Еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания. Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов – Черновцы,

– говорится в сообщении.

Билеты традиционно можно будет приобрести в кассах или онлайн. Известно, что рейс будет останавливаться на станциях:

Стрый;

Моршин;

Болехов;

Долина;

Рожнятов;

Калуш;

Ивано-Франковск;

Коломыя;

Снетин.

Он будет отправляться со Львова в 07:45, в Черновцы будет прибывать в 13:25. Обратно – из Черновцов – в 15:30. Уже в 21:45 будет во Львове.

Коротко об "Экспресс Стефании"

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