Еще один в Калуш: Укрзализныця возвращает поезд "Прикарпатский экспресс" Львов — Черновцы
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця заявила, что вернет поезд "Прикарпатский экспресс", курсирующий рейсом Львов — Черновцы. Путь лежит через Калуш, где живет мать солиста группы Калуш Orchestra.
Поезд будет курсировать с 1 июня. Перед этим еще один поезд в Калуш, рейс Киев – Ивано-Франковск, назвали в честь матери солиста группы Олега Псюка – Стефании.
Обратите внимание Впервые в мире в честь мамы: поезд Киев – Ивано-Франковск получил название "Стефания Экспресс"
Укрзализныця возобновит рейс в город, где живет мать Стефания
Еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания. Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов – Черновцы,
– говорится в сообщении.
Билеты традиционно можно будет приобрести в кассах или онлайн. Известно, что рейс будет останавливаться на станциях:
- Стрый;
- Моршин;
- Болехов;
- Долина;
- Рожнятов;
- Калуш;
- Ивано-Франковск;
- Коломыя;
- Снетин.
Он будет отправляться со Львова в 07:45, в Черновцы будет прибывать в 13:25. Обратно – из Черновцов – в 15:30. Уже в 21:45 будет во Львове.
Коротко об "Экспресс Стефании"
- Впервые в мире в честь матери назвали поезд. Теперь рейс Киев – Ивано-Франковск называется "Стефания Экспресс".
- Кроме того, на трех вокзалах – в Киеве, Калуше и Ивано-Франковске – поезд будут встречать песней Stefania. Ведь именно с ней группа Kalush Orchestra победила на Евровидении в Турине.
- Следует вспомнить, что после выступления в финале солист группы Олег Псюк призвал мир спасти бойцов на "Азовстали" в Мариуполе. Ведь наши ребята умирают в окружении и под атаками россиян почти без воды и пищи. Также там ориентировочно 600 раненых, которые находятся в антисанитарных условиях и нуждаются в немедленном лечении под наблюдением врача.
- Это заявление группа сделала, несмотря на то, что на Евровидении запрещены политические призывы и ребят могли дисквалифицировать с конкурса. Однако руководство Евровидения отметило, что не будет этого делать, ведь призыв группы был не политическим, а гуманитарным.
- Мать Олега Псюка госпожа Стефания, о которой услышал весь мир, похвалила сына за то, что он призвал спасти бойцов "Азовстали". Стефания уверена, что ее сын сделал именно то, что должен был сделать.
Смотрите также – Kalush спели песню "Стефания" в плацкартном вагоне: видео