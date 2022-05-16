Поїзд курсуватиме з 1 червня. Перед цим ще один потяг до Калуша, рейс Київ – Івано-Франківськ, назвали на честь матері соліста гурту Олега Псюка – Стефанії.
Зауважте Вперше у світі на честь мами: потяг Київ – Івано-Франківськ отримав назву "Стефанія Експрес"
Укрзалізниця відновить рейс до міста, де живе матір Стефанія
Ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія. Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці,
– мовиться у повідомленні.
Квитки традиційно можна буде придбати у касах, або онлайн. Відомо, що рейс зупинятиметься на станціях:
- Стрий;
- Моршин;
- Болехів;
- Долина;
- Рожнятів;
- Калуш;
- Івано-Франківськ;
- Коломия;
- Снятин.
Відправлятиметься він зі Львова о 07:45, у Чернівці прибуватиме о 13:25. Зворотно, – з Чернівців – о 15:30. Вже о 21:45 буде у Львові.
Коротко про "Експрес Стефанія"
- Вперше у світі на честь матері назвали потяг. Тепер рейс Київ – Івано-Франківськ має назву "Стефанія Експрес".
- Окрім того, на трьох вокзалах – у Києві, Калуші та Івано-Франківську, – поїзд будуть зустрічати піснею Stefania. Адже саме з нею гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні в Турині.
- Варто пригадати, що після виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав світ врятувати бійців на "Азовсталі" в Маріуполі. Адже наші хлопці помирають там в оточені та під атаками росіян майже без води та їжі. Також там орієнтовно 600 поранених, які перебувають в антисанітарних умовах та потребують негайного лікування під наглядом лікаря.
- Цю заяву гурт зробив попри те, що на Євробаченні заборонені політичні заклики й хлопців могли дискваліфікувати з конкурсу. Проте керівництво Євробачення зазначило, що не буде цього робити, адже заклик гурту був не політичний, а гуманітарний.
- Матір Олега Псюка пані Стефанія, про яку почув увесь світ, похвалила сина за те, що він закликав врятувати бійців "Азовсталі". Стефанія впевнена, що її син зробив саме те, що повинен був зробити.
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