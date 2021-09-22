Еще один взрыв на Запорожье: разнесло хозяйственную постройку, пострадал пожилой мужчина
Источник:полиция Запорожской области
В Запорожской области 21 сентября прозвучал второй за сутки взрыв. На этот раз также речь идет о газе, и также есть пострадавший – пожилой мужчина.
На территории частного дома в Токмаке 71-летний мужчина получил сильные ожоги - 65% поверхности тела. Дом полуразрушенные, других пострадавших нет.
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От взрыва в Запорожье пострадал 71-летний мужчина
В Токмаке в Запорожской области 21 сентября примерно в 18 часов взорвался газ на территории частного дома. Взрыв разрушил половину хозяйственной постройки, сильные ожоги получил пожилой мужчина.
В полиции говорят, что пострадавшему – 71 год. Он, мол, был пьян и в таком состоянии неосторожно обращался с газовым баллоном. В результате – газ взорвался, а мужчина получил ожоги на 65% поверхности тела.
Сейчас он в реанимации, других пострадавших нет.
В Токмаке взорвался газ в хозяйственной постройке / Фото "Depo.Запоріжжя"
Владелец дома получил ожоги на 65% тела / Фото НПУ
Пока спасатели тушили пожар, полиция думала об открытии уголовного производства по статье 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).
В Запорожской области 21 сентября уже взрывался газ в доме
- Первый случай произошел около 11 часов в Приморске. Там разрушен один дом и повреждены четыре. От взрыва травмы получил владелец и прохожий.
- В отличие от случая в Токмаке, в Приморске полиция открыла дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества – с помощью взрыва мужчина якобы пытался совершить самоубийство.