Еще одна награда: Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы"

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии "Рыцарь свободы". Ее вручают лицам, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства в мире.

Церемония награждения запланирована на 5 октября. Однако вместо Навального в Варшаву отправятся его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.

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Премию "Рыцарь свободы" вручает Фонд имени Казимира Пулавского еще с 2005 года. В разные годы ее получали:

бывший президент Польши Лех Валенса,

бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана,

бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон,

главы Балтийских стран.

Еще до недавнего времени единственным россиянином в этом списке был оппозиционер Михаил Ходорковский. В 2003 году его арестовали по обвинению в неуплате налогов и хищениях. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. После освобождения в конце 2013 года Михаил Ходорковский живет в эмиграции.

Добавим, что в 2021 году Навальный также стал лауреатом премий Фонда Бориса Немцова и Женевского форума по правам человека.

Кто такой Алексей Навальный