Еще одна награда: Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы"

3 октября 2021 , 10:51
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Источник:

"Радио Свобода"

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии "Рыцарь свободы". Ее вручают лицам, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства в мире.

Церемония награждения запланирована на 5 октября. Однако вместо Навального в Варшаву отправятся его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.

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Премию "Рыцарь свободы" вручает Фонд имени Казимира Пулавского еще с 2005 года. В разные годы ее получали:

  • бывший президент Польши Лех Валенса,
  • бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана,
  • бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон,
  • главы Балтийских стран.
Обратите внимание! Еще до недавнего времени единственным россиянином в этом списке был оппозиционер Михаил Ходорковский. В 2003 году его арестовали по обвинению в неуплате налогов и хищениях. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. После освобождения в конце 2013 года Михаил Ходорковский живет в эмиграции.

Добавим, что в 2021 году Навальный также стал лауреатом премий Фонда Бориса Немцова и Женевского форума по правам человека.

Кто такой Алексей Навальный

  • Алексей Навальный – один из самых известных оппозиционных политиков России и был среди лидеров многочисленных протестов против президента Владимира Путина. В прошлом он неоднократно становился жертвой арестов и нападений.
  • Он на протяжении многих лет разоблачает коррумпированность российских властей, что, вероятно, и было среди причин попытки его убить в России.
  • Так, в августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Ему стало плохо на борту самолета, поэтому судно совершило экстренную посадку в Омске. Там политика госпитализировали, а через какое-то время отвезли на лечение в Германию.
  • Навальный вышел из комы 8 сентября. После длительной реабилитации политик решил вернуться в Россию. Но уже по прибытию его задержали.
  • В феврале 2021 года суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С марта он отбывает наказание в ВК-2 во Владимирской области. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен провести в колонии два с половиной года.
Автор: Альона Захарова