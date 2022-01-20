Еще одна попытка: Эрдоган снова предложил организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции вновь предложил взять на себя организацию встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, переговоры можно провести в Анкаре.

Об этом глава Турции сообщил во время совместной пресс-конференции и подписания документов с президентом Сальвадора. Инициатива организации встречи, подчеркнул Эрдоган, принадлежит Анкаре.

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Атмосфера войны расстраивает Турцию

Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, потому что мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу лицом к лицу,

– заявил Эрдоган.

По мнению турецкого президента, Путин и Зеленский должны обсудить расхождения во взглядах.

На предыдущее предложение Эрдогана отреагировали в Кремле

Отметим, что это не впервые Эрдоган предлагает переговоры на турецкой территории. На предыдущее предложение президента Турции ответили в России. Позицию Кремля вызывающе выразил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, мол, "Москва приветствует усилия всех стран, которые пытаются урегулировать ситуацию в Украине". Впоследствии Песков в очередной раз упрекнул Киев в невыполнении Минских договоренностей.

Подробно здесь У Путина ответили на предложение Эрдогана о встрече с Зеленским

Эрдоган о конфликте угрозы агрессии России:

По мнению Эрдогана, российское вторжение в Украину будет иметь ужасные последствия.

Именно встреча Зеленского и Путина может разрешить противоречия, поэтому президент Турции готов ее организовать.

На такие шаги Турция готова, как партнер и союзник НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину с официальным визитом в феврале. В повестке дня – встреча с Владимиром Зеленским.

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