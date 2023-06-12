Еще одна техногенная катастрофа: оккупанты планируют остановить завод "Крымский титан"

Во временно оккупированном Армянске в Крыму россияне хотят остановить завод "Крымский титан". Они готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население.

На сегодняшний день процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня. Все это – из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС.

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Россияне планируют остановить завод "Крымский титан"

Как рассказали в украинской разведке, из-за теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана".

В то же время инженерные подразделения оккупационной армии Московии на протяжении последних нескольких дней проходят цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории,

– заявили в ГУР МО.

Так, теракт на заводе "Крымский титан", к которому готовятся захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасающую по своим последствиям. Сейчас на холодильном оборудовании предприятия используется около 200 тонн технологического аммиака.

В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса. Под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины, отметили в разведке.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на это. Он заявил, что тактика России – экоцид. Оккупанты стремятся превратить украинские территории в зону экологического бедствия.

"Такие действия несут экологическую угрозу не только Украине, но и соседним государствам", – отметил Ермак.

Подрыв Каховской ГЭС – на совести Путина

Напомним, недавно в легионе "Свобода России" записали видеообращение по поводу российской террористической атаки на Каховскую ГЭС. Добровольцы убеждены, что единственный способ остановить агрессию оккупантов – ликвидировать Путина.

В то же время военные заявили, что после этой экологической катастрофы невозможны какие-либо дипломатические решения.

Добровольцы убеждены, что подрыв дамбы в Херсонской области будет иметь ужасные последствия для экологии целого региона – на годы он станет непригодным для жизни и сельского хозяйства. И небезопасны не только затопления, но и возможная авария на Запорожской АЭС.

"Если справиться с ситуацией не удастся, и произойдет ядерная катастрофа, то по масштабам она превзойдет даже Чернобыльскую", – сказал один из военных.