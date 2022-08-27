Еще одной категории украинцев позволят пересекать границу во время военного положения, но с условием

Кабинет Министров Украины расширил список категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

Подробности рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. Теперь моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования.

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Кто сможет уехать в Украину во время войны

Выезжать за границу будет позволено:

мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах,

а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет,

– подчеркнул Шмыгаль.

Заметим, что еще в начале августа на сайте Офиса Президента необходимое количество голосов набрала петиция, чтобы расширить список тех, кто может уезжать за границу.

По словам члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, депутата Федора Вениславского, в парламенте длительное время шли дискуссии, стоит ли разрешать выезд за границу мужчинам, военнообязанным.

"Например, есть отдельное направление – это моряки, которых в Украине несколько сотен тысяч и которые нужны в зарубежных судовых компаниях, плавающих под разными флагами", – сказал Вениславский.

Мобилизация в Украине: что нужно знать

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, введенные из-за военного вторжения России. Мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

После его объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу. При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Федор Вениславский рассказал, что в настоящее время военные формирования, выполняющие задачи по защите Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, обеспечены более или менее устойчивым личным составом.

Вениславский рассказал о выезде мужчин за границу: смотрите видео