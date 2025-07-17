Еще почти 1200 ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 июля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов. Кроме того, уничтожили 453 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 17 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 038 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 17 июля 2025 года

Личного состава – около 1 038 650 (+1190),

танков – 11029 (+4),

боевых бронированных машин – 22996 (+1),

артиллерийских систем – 30438 (+43),

РСЗВ – 1440 (+0),

средств ПВО – 1197 (+1),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 46414 (+250),

крылатых ракет – 3491 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 55383 (+154),

специальной техники – 3932 (+0).

Потери врага на 17 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ