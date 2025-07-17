17 июля, 06:33
Еще почти 1200 ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 июля
Основні тези
- За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов и уничтожили 453 единицы техники и вооружения.
- Общие потери России на 17 июля составляют более 1 038 000 бойцов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов. Кроме того, уничтожили 453 единицы вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 17 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 038 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 17 июля 2025 года
- Личного состава – около 1 038 650 (+1190),
- танков – 11029 (+4),
- боевых бронированных машин – 22996 (+1),
- артиллерийских систем – 30438 (+43),
- РСЗВ – 1440 (+0),
- средств ПВО – 1197 (+1),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46414 (+250),
- крылатых ракет – 3491 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 55383 (+154),
- специальной техники – 3932 (+0).