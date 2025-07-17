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24 Канал Новости Украины Еще почти 1200 ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 июля
17 июля, 06:33
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Еще почти 1200 ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 июля

Юлия Мурина
Основні тези
  • За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов и уничтожили 453 единицы техники и вооружения.
  • Общие потери России на 17 июля составляют более 1 038 000 бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов. Кроме того, уничтожили 453 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 17 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 038 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 17 июля 2025 года

  • Личного состава – около 1 038 650 (+1190),
  • танков – 11029 (+4),
  • боевых бронированных машин – 22996 (+1),
  • артиллерийских систем – 30438 (+43),
  • РСЗВ – 1440 (+0),
  • средств ПВО – 1197 (+1),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 46414 (+250),
  • крылатых ракет – 3491 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55383 (+154),
  • специальной техники – 3932 (+0).

Потери врага на 17 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ