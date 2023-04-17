Еще почти 600 окупантов остались без куличей: потери врага по состоянию на 17 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Наши защитники и защитницы каждый день приближают нашу победу, уничтожая врага. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 590 захватчиков.
Всего с начала полномасштабной войны армия России сократилась на 182 660 человек. Заметим, что точное количество потерь врага подсчитать сложно из-за интенсивности боев, так что погибших окупантов может быть в разы больше.
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Потери России в технике
Кроме живой силы, захватчики массово теряют свою технику. С 24 февраля 2022 года украинская армия уничтожила:
- танков – 3660 (+3);
- боевых бронированных машин – 7087 (+4);
- артиллерийских систем – 2804 (+9);
- РСЗО – 538;
- средства ПВО – 285 (+1)
- самолетов – 308;
- вертолетов – 293;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8);
- крылатые ракеты – 911;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14);
- специальная техника – 328 (+2).
Ситуация на фронте
В утренней сводке Генштаба сообщили, что наши воины в течение суток отразили более 60 атак захватчиков на Востоке. Россия несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Там оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу окупантов.
Более того, наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА (2 "Орлан-10", разведывательный "Элерон" и "Ланцет").
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- пункт управления,
- зенитно-ракетный комплекс,
- район сосредоточения живой силы,
- состав горюче-смазочных материалов,
- 2 склада боеприпасов окупантов.
Напомним, что издание The Washington Post недавно писало, что во время полномасштабной войны против Украины погибла элита российского спецназа. Москве понадобятся годы, чтобы восстановить ее.