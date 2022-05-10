"Еще всех переживем": новые видео "Птички" и героических защитников "Азовстали"

Бесстрашные защитники Мариуполя продолжают держать "Азовсталь" и бороться за жизнь. Без средств к существованию, в полном окружении они продолжают улыбаться, петь и верить.

Защитники "Азовстали" живы и будут жить

"Азовцы" не готовы сдаться. Во время того, как россияне сбрасывают тяжелые бомбы по территории завода "Азовсталь", они поют песни и ободряют друг друга.

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На новых видео, опубликованных Nik Mark, "Птичка" с улыбкой на лице говорит, что она жива.

А можно сказать, что я прострелю колено тому, кто распространяет информацию, что меня уже нет. Народ, воюем, я всех вас переживу. Соберитесь, воюем! Мариуполь держится,

– сказала Екатерина.

"Звезды сгорают, мы будем жить вечно"

Девушка не признала, что она "звезда". Говорит, "звезды сгорают, а мы будем жить вечно, как Мариуполь и Украина".

На другом видео "Птичка" напевает "Спи собі сама" Океана Эльзы. Пение девушки раздается между звуками взрывов. Россияне не перестают обстреливать территорию завода. Не прекращают атаки и попытки лишить украинских военных жизни.

Оккупанты пытаются закончить покорение Мариуполя, но защитники города продолжают стоять крепко на ногах. Продолжают надеяться на жизнь.

Ти хочеш крикнути, ну в чому я винна. І ти ростеш, старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїшся її і від мене тікаєш, I в стінах своїх ти одна засинаєш,

– чувственно поет Екатерина.

Катю среди своих называют солисткой единственного и неповторимого хора "Азовстали", на днях девушка очаровала весь мир своим исполнением повстанческих песен.

Ситуация на "Азовстале" сложна

26 апреля Путин "разрешил" ООН эвакуировать из "Азовстали" хотя бы гражданских. Первая эвакуация состоялась 1 мая и продолжалась в течение нескольких дней. Всего удалось эвакуировать более 600 гражданских.

Несмотря на объявленный режим тишины в Мариуполе, оккупанты возобновили обстрелы и штурм "Азовстали".

3 мая россияне начали штурмовать "Азовсталь", а 4 мая уже прорвались на территорию завода.

Сколько военных сейчас в Мариуполе неизвестно. Впрочем, военные сообщают, что у них много раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

За событиями на заводе "Азовсталь" следит весь мир. Чтобы спасти украинских военных, была создана петиция с призывом ООН вмешаться в блокаду украинцев на заводе "Азовсталь".

Впоследствии стало известно, что на заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" все еще могут находиться гражданские.

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