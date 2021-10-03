Если бы там кто-то погиб, поверьте: человека не было бы уже, – Зеленский о ДТП Трухина

Президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал скандал с ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. По словам главы государства, он как и общественность ждет выводы правоохранителей.

Президент заявил, что пока он знает лишь о факте ДТП, поэтому, как и все ждет заключения полиции.

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У президента не хватает времени

Владимир Зеленский объяснил, что нардепы-мажоритарщики часто обращаются к нему, хотят лично рассказать о проблемах на своих округах, и на них всех просто нет времени. По словам президента, у него просто нет времени, чтобы слушать их проблемы. То же самое и касается проблемы Трухина, совершившего ДТП. Однако, если бы там кто-то погиб, то реакция была бы мгновенной.

Там никто не погиб. Слава Богу, все живы – и это самое главное. Если бы там что-то такое произошло, то поверьте – человека (Трухина – 24 канал) уже не было бы,

– заявил президент.

Кроме того глава государства пояснил, что не может все знать, если бы и хотел.

Между президентом и журналисткой возник спор

Журналистку, спросившую Владимира Зеленского о ДТП с Трухиным удивило то, что президент не знает деталей довольно громкого скандала. Зато президент задал ей встречный вопрос о количестве новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Это вызвало небольшой спор во время брифинга.

Я каждый день знаю, сколько людей заболели. Я знаю наполнение кроватей, хоть и не министр здравоохранения. Я не могу знать и понимать все детали тех или иных правоохранительных кейсов, которые происходят из-за ДТП,

– пояснил Зеленский.

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