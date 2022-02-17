"Если нападет Россия, с карт спишут деньги на ВСУ": украинцев предупредили о фейке

В сети распространяют фейк о якобы списании денег с банковских счетов украинцев в случае нападения России. Мол, их направят на нужды ВСУ.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что все это – ложь. Там объяснили, почему не стоит верить таким сообщениям в сети.

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Чем в сети запугивали украинцев

В сети начали распространять "пугалки" о недавней кибератаке на банки и государственные сайты. Утверждали, что таким образом украинское правительство якобы "тестировало" списание денег с карт украинцев для того, чтобы передать их военным.

Дезинформацию обнародовали в телеграме – якобы от имени "Нацкорпуса". Его настоящие представители предостерегли, что этот аккаунт – фейковый.

Деньги со счетов не исчезнут

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что все банки на территории Украины работают в рамках действующего законодательства. "Механизм заимствования", описанный в сети, им не предусмотрен.

Коротко о DDos-атаке 15 февраля

В этот день банковский сектор, официальные сайты органов власти, энергетический блок, а также портал Дии подверглись масштабной DDos-атаке.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это была крупнейшая кибератака в истории Украины. В конце концов, ее удалось отбить.

Чиновник пояснил, что украинские ресурсы атаковали из нескольких стран. Сначала – из России и Китая, а затем из Чехии и Узбекистана.

Там заверили, чтои передавать их в ВСУ.