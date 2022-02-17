У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що все це – брехня. Там пояснили, чому не варто вірити таким повідомлення у мережі.

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Чим у мережі залякували українців

У мережі почали поширювати "лякалки" про нещодавню кібератаку на банки та державні сайти. Стверджували, що у такий спосіб український уряд нібито "тестував" списання грошей з карток українців для того, щоб передати їх військовим.

Дезінформацію оприлюднили у телеграмі – нібито від імені "Нацкорпусу". Його справжні представники застерегли, що цей акаунт – фейковий.

Гроші з рахунків не зникатимуть

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що усі банки на території України працюють у межах чинного законодавства. "Механізм запозичення", описаний у мережі", ним не передбачений.

Важливо! Там запевнили, що ніхто не буде забирати гроші з банківських рахунків українців і передавати їх у ЗСУ.

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