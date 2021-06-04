Если олигарх скроет состояние, ему грозит тюрьма, – Малюська

Глава Минюста Денис Малюська прокомментировал критику президентского законопроекта об олигархах. Он также заявил, что документ будет иметь серьезные последствия для олигархов.
Денис Малюська рассказал, что после восстановления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояния будет угрожать тюрьма.
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Последствия жестокие, – Малюська о законе о деолигархизации
Глава Минюста рассказал, что многие обвиняют, что последствий для олигархов якобы нет.
Есть и они огромные – декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, – тюрьма,
– сказал министр.
Малюська заверил, что законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Он заверил, что "последствия жестокие".
Закон о статусе олигарха: коротко
- Владимир Зеленский 15 мая инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- В законопроекте говорится о том, что олигархами являются лица, которые отвечают 4 критериям: участвуют в политической жизни, оказывают значительное влияние на СМИ, являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке, являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
- 4 июня заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это будет показательное голосование в Верховной Раде. Ведь по результатам голосования избиратели смогут оценить, кто является представителями народа, а кто принадлежит отдельным финансово-экономическим группам.