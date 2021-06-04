Если олигарх скроет состояние, ему грозит тюрьма, – Малюська

Глава Минюста Денис Малюська прокомментировал критику президентского законопроекта об олигархах. Он также заявил, что документ будет иметь серьезные последствия для олигархов.

Денис Малюська рассказал, что после восстановления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояния будет угрожать тюрьма.

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Последствия жестокие, – Малюська о законе о деолигархизации

Глава Минюста рассказал, что многие обвиняют, что последствий для олигархов якобы нет.

Есть и они огромные – декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, – тюрьма,

– сказал министр.

Малюська заверил, что законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Он заверил, что "последствия жестокие".

Закон о статусе олигарха: коротко