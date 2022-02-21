Если Путин встретится с Байденом, никто без нас ничего не будет решать, – Данилов

В США заявили, что Джо Байден готов ко встрече с Владимиром Путиным. В СНБО заверили, что если эти переговоры состоятся, то без Украины никто ничего решать не будет.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает 24 канал. Он подчеркнул, что Украина – непосредственный участник событий, так что ее позицию будут учитывать.

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Без учета позиции Киева не получится, – Данилов

Все, что касается судьбы страны, граждан и будущего, будут обсуждаться с официальным Киевом.

Есть позиция президента, он продемонстрировал ее 19 февраля, она – четкая и понятная. Мы отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все выкладываем на стол,

– добавил секретарь СНБО.

О возможной встрече Байдена и Путина 21 февраля сообщили в Белом доме. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки подчеркнула, что переговоры могут состояться при одном условии – если не произойдет новое вторжение России в Украину. В Вашингтоне заявили, что всегда готовы к дипломатии.

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Как на предложение Белого дома отреагировали в Кремле:

В Кремле сообщили, что в настоящее время саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом не планируется.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что это – не на повестке дня.

Песков отметил, что запланирована встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и председателя Госдепа Энтони Блинкена.

Возможна встреча Лаврова с главой МИД Франции.

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