Если Путину прощать, дойдем до Третьей мировой войны, – Костенко
Владимир Путин максимально повысил ставки и пытается сделать на территории Украины независимые республики. Если ему прощать такие шаги, мы придем к Третьей мировой войне.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Из-за циничных шагов Кремля ситуация будет и дальше обостряться.
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По словам Костенко, очень важно, чтобы сейчас партнеры Украины вводили мощные санкции против России. В Кремле убеждены, что смогут с ними справиться, поэтому необходимо сделать так, чтобы Москва ощутила действительно серьезные последствия из-за своих действий.
Как рассказал секретарь комитета, шаги Путина напоминают поступки Адольфа Гитлера, которые в итоге привели к одной из крупнейших трагедий в мировой истории.
Путин еще раз показал, что ему безразличны те демократические государства, которые пытаются с ним договориться. Он действует так, как когда-то это делал Гитлер. Если ему сейчас простить эти шаги, мы можем прийти к Третьей мировой войне.
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