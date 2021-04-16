Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что Штаты и страны-члены НАТО обеспокоены стягиванием десятков тысяч военных России к украинской границе. В Вашингтоне говорят, если Москва будет действовать агрессивно, то это будет иметь тяжелые последствия

Об этом Квин заявила во время церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове, что на Львовщине. Представительница США отметила, что Россия также продолжает дезинформационную кампанию. В Кремле заявляют, что именно Киев нагнетает напряженность.

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Украина не устраивает провокаций

Украина не совершала и не совершает провокационных действий против России. На самом деле Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России,

– сказала Квин.

Временный поверенный также добавила, что Украина в 2021 году и Украины в 2014 году – очень отличаются. В США заметили значительный прогресс в осуществлении реформ – в сфере экономики, борьбы с коррупцией и верховенства права. Квин назвала Вооруженные силы Украины одними из самых боеспособных в Европе.

Важно! Квин рассказала о помощи США Украине. С 2014 года Вашингтон предоставил 2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности. В марте Министерство обороны США объявило новый пакет помощи на 125 миллионов. На этот финансовый год Конгресс США одобрил выделение дополнительных еще 150 миллионов долларов.

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США непоколебимы в поддержке суверенитета Украины

Квин подчеркнула, что США непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды.

Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия,

– отметила Квин.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден в разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным призвал уменьшить напряженность в отношениях с Киевом.

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Главное о ситуации у украинской границы

В начале апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск к границе Украины.

Генерал США, глава Европейского командования Тод Фостер оценил возможность вторжения России в Украину – от "низкой до средней"

Международное сообщество выразило поддержку Украине.

По мнению президента Зеленского, таким образом Москва оказывает давление на Киев и пытается спровоцировать наступление.

Расположение войск России у границы Украины/ Инфографика 24 канала