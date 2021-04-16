Если Россия будет действовать агрессивно, это будет иметь последствия, – дипломат США
Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что Штаты и страны-члены НАТО обеспокоены стягиванием десятков тысяч военных России к украинской границе. В Вашингтоне говорят, если Москва будет действовать агрессивно, то это будет иметь тяжелые последствия
Источник:Посольство США в Украине
Об этом Квин заявила во время церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове, что на Львовщине. Представительница США отметила, что Россия также продолжает дезинформационную кампанию. В Кремле заявляют, что именно Киев нагнетает напряженность.
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Украина не устраивает провокаций
Украина не совершала и не совершает провокационных действий против России. На самом деле Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России,
– сказала Квин.
Временный поверенный также добавила, что Украина в 2021 году и Украины в 2014 году – очень отличаются. В США заметили значительный прогресс в осуществлении реформ – в сфере экономики, борьбы с коррупцией и верховенства права. Квин назвала Вооруженные силы Украины одними из самых боеспособных в Европе.
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США непоколебимы в поддержке суверенитета Украины
Квин подчеркнула, что США непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды.
Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия,
– отметила Квин.
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Расположение войск России у границы Украины/ Инфографика 24 канала
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