Якщо Росія діятиме агресивно, це матиме наслідки,– тимчасова повірена у справах США
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Штати та країни-члени НАТО стурбовані стягненням десятків тисяч військових Росії до українського кордону. У Вашингтоні кажуть, якщо Москва діятиме агресивно, то це матиме важкі наслідки
Джерело:Посольство США в Україні
Про це Квін заявила під час церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові, що на Львівщині. Представниця США наголосила, що Росія також продовжує дезінформаційну кампанію. У Кремлі заявляють, що саме Київ нагнітає напруженість.
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Україна не робить провокацій
Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії,
– сказала Квін.
Тимчасова повірена також додала, що Україна у 2021 році і Україна у 2014 році – дуже відрізняються. У США помітили значний поступ у здійсненні реформ – у сфері економіки, боротьби з корупцією та верховенства права. Квін назвала Збройні сили України одними з найбільш боєздатних у Європі.
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США непохитні у підтримці суверенітету України
Квін наголосила, що США непохитні у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом та територіальними водами.
Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми та наші партнери й надалі підтримуватимемо Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки,
– зазначила Квін.
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Розташування військ Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу
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