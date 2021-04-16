Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Штати та країни-члени НАТО стурбовані стягненням десятків тисяч військових Росії до українського кордону. У Вашингтоні кажуть, якщо Москва діятиме агресивно, то це матиме важкі наслідки

Про це Квін заявила під час церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові, що на Львівщині. Представниця США наголосила, що Росія також продовжує дезінформаційну кампанію. У Кремлі заявляють, що саме Київ нагнітає напруженість.

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Україна не робить провокацій

Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії,

– сказала Квін.

Тимчасова повірена також додала, що Україна у 2021 році і Україна у 2014 році – дуже відрізняються. У США помітили значний поступ у здійсненні реформ – у сфері економіки, боротьби з корупцією та верховенства права. Квін назвала Збройні сили України одними з найбільш боєздатних у Європі.

Важливо! Квін розповіла про допомогу США Україні. З 2014 року Вашингтон надав 2 мільярди доларів безпекової допомоги. У березні Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги на 125 мільйонів. Цього фінансового року Конгрес США ухвалив надання додаткових ще 150 мільйонів доларів.

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США непохитні у підтримці суверенітету України

Квін наголосила, що США непохитні у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом та територіальними водами.

Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми та наші партнери й надалі підтримуватимемо Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки,

– зазначила Квін.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден у розмові з главою Кремля Володимиром Путіним закликав зменшити напруженість у відносинах з Києвом.

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На початку квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив про стягування російських військ до кордону України.

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Міжнародна спільнота висловила підтримку Україні.

На думку президента Зеленського, у такий спосіб Москва чинить тиск на Київ і намагається спровокувати наступ.

Розташування військ Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу