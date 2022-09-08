Если россия не будет поставлять газ Европе, ее полностью отключат от системы SWIFT, – Довгополый
Санкции против россии касаются совершенно разных сфер и направлений, но наши западные партнеры до сих пор не инициировали отключение россии от SWIFT – международной банковской системы. Это легко объяснить – Европа до сих пор потребляет российский газ, но все скоро изменится.
Об этом 24 каналу рассказал украинский предприниматель и основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый. Он также отметил, что вчера вечером впервые российские банкиры заявили, что им нужно готовиться к отключению банковской системы россии от SWIFT, а возможно и к выходу из международной банковской экономики.
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"Это происходит потому, что ЕС и США не отключали россию от SWIFT только потому, что нужно платить за газ. Ведь нельзя платить государству, которое находится вне банковской системы оплаты", – объясняет Довгополый.
А если сейчас россия перестанет поставлять газ в Европу, то платить больше не нужно. И это очень хорошо понимают российские банкиры – это будет очень мощный удар,
– говорит аналитик.
Главная новость недели, по мнению Дениса Довгополова, – газовый шантаж россии не удался и то, что европейские хранилища уже заполнены почти на 80%.
"Итак, если россия решит резко отключить поставки энергоресурса, то европейцы найдут выход, потому что только 9% из хранилищ – российский газ", – говорит он.
Если россию отключат от SWIFT, говорит Довгополый, то они не смогут проводить никакие операции с евро и долларами. И также следует отметить, что россия усиливает свою зависимость от Китая, что нам только на руку.
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Как россия научилась обходить санкции
- После полномасштабного вторжения в Украину россия стала самой подсанкционной страной – она опередила даже Иран и КНДР. По состоянию на сегодняшний день, к ней применено более 6 500 санкций.
- Однако государство-агрессор пытается обойти ограничения с помощью своих "союзников". Известно, что в этом вопросе россии помогают Китай, Индия и Турция.
- Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса подчеркнул: для того чтобы санкции действовали результативно, нужно ограничивать экспорт. Однако данные российского бюджета за июль свидетельствуют, что кризис в стране уже есть, и он будет только усугубляться. Отсюда вывод, что санкции действуют.