Если Россия отвечает за слова, то должна показать прозрачно свои данные о военных, – МИД

Россия должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения. Однако страна-агрессор до сих пор не предоставила данных о так называемых "учениях", которые проводит вблизи границ Украины.

Об этом на брифинге 14 февраля сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Как уже отмечал министр, если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех стран-участниц,

– сказал дипломат.

Напомним, что Украина обратилась к России с требованием объяснить военные "учения" у границ 11 февраля. Однако в течение 48 часов, которые на это выделили, страна-агрессор ответа не предоставила.

Войска России вблизи Украины

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ, ссылаясь на свои источники, говорят о реальной угрозе и даже называют дату вторжения в Украину.

В свою очередь Алексей Данилов заявил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск у границ. Политик подчеркнул, что Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу.

В то же время Алексей Резников проинформировал, что у наших границ расположены примерно 140 тысяч российских военных. Однако, по словам министра обороны, там нет ударных групп.

Дмитрий Кулеба инициировал Украинскую неделю в ОБСЕ. Во время нее страны-участницы проведут консультации относительно путей сдерживания российской агрессии.

Брифинг Олега Николенко: смотрите видео