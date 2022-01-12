Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия, – посол США в НАТО

США дали четко понять Кремлю, что ответят в случае конфронтации в Украине. Если это случится, то в отношении России будут введены серьезные экономические санкции.

Об этом заявила госпожа посол США в НАТО Джулиана Смит. В то же время в Альянсе готовы усилить оборону на восточном фланге.

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По словам Смит, США готовы вынудить Россию заплатить высокую цену за агрессию в Украине. Американская сторона хочет увидеть полное выполнение Минских соглашений и отвод российских войск от украинской границы.

Однако если Россия продолжит конфронтацию, то будут серьезные последствия,

– подчеркнула она.

Госпожа посол США в НАТО также отметила, что США продолжают поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Говорим ясно: действия России привели к этому кризису. Мы готовы использовать дипломатию для деэскалации ситуации", – заявила она.

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По словам Смит, Альянс готов к диалогу с Россией, но в то же время США едины в сдерживании угроз против их союзников и дальнейшей агрессии в отношении партнеров в Европе.

Войска России у границы Украины: последние новости

Россия начала военные учения со стрельбами в приграничных районах из Украины. Государство-агрессор задействовало примерно 3 тысячи военных и тяжелую технику.

По словам Валерия Залужного, Вооруженные силы Украины внимательно следят за действиями России вблизи украинских границ.

В Минобороны США высказались о ситуации вблизи Украины. Там подчеркнули, что концентрация российских войск на границах остается фактически неизменной.

По данным иностранных СМИ, Владимир Путин решил сместить дату возможного вторжения в Украину. Причиной стали погодные условия.

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