Если сегодня промолчим, то завтра исчезнем, – Зеленский об агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с речью. Он призвал нас быть сильными и не падать духом.

Вечером 22 февраля Зеленский в очередной раз обратился к гражданам Украины из-за российской агрессии и действий Путина. По словам президента, сейчас время не плакать, а бороться.

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Уважаемые граждане украинцы, мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа и мы к ней готовы,

– заявил президент.

На конец речи глава государства призвал нас быть уверенными в себе, стране и победе.

Уверенность в себе, уверенность в стране, уверенность в победе. Не рыдать, а добывать. Слава Украине!,

– подчеркнул Зеленский.

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