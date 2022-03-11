Если у вас есть возможность говорить с мариупольцами, распространяйте правду, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не покидать мариупольцев в одиночестве с врагом.

Прямой язык Зеленского:

Оккупанты делают все, чтобы обмануть наших людей в осадных городах. Они блокируют связь. Не дают узнать информацию.

Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, что сказать мариупольцам: мы боремся и не оставим этой борьбы.

Поэтому, если вы можете говорить с мариупольцами, писать им – распространите, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина – всем сердцем с ними.