Если у вас есть возможность говорить с мариупольцами, распространяйте правду, — Зеленский
11 марта 2022 , 00:19Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не покидать мариупольцев в одиночестве с врагом.
Прямой язык Зеленского:
Оккупанты делают все, чтобы обмануть наших людей в осадных городах. Они блокируют связь. Не дают узнать информацию.
Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, что сказать мариупольцам: мы боремся и не оставим этой борьбы.
Поэтому, если вы можете говорить с мариупольцами, писать им – распространите, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина – всем сердцем с ними.