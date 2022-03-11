За словами Володимира Зеленського, держава робить усе, щоб Маріуполю, усе, щоб сказати маріупольцям: ми боремося та не полишимо цієї боротьби. Про це український президент заявив під час вечірнього звернення 10 березня, повідомляє 24 канал.

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Україна – всім серцем з Маріуполем

Український лідер закликав українців говорити з маріупольцями та говорити їм правду

Тому, якщо ви маєте можливість говорити з маріупольцями, писати їм – поширюйте, будь ласка, правду. Нагадуйте їм, що Україна – всім серцем з ними. І робить усе, щоб припинилося катування міста,

– зауважив Зеленський

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