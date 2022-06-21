Если Украина не сдержит Россию, под угрозой окажутся бывшие советские республики, – Зеленский

Российская агрессия может распространиться на другие государства, входящие в СССР, если Украина не сдержит Россию. Под угрозой могут оказаться страны Балтии и даже Польша.

Россия угрожает Польше, странам Балтии и Молдове

Соответствующее заявление во время пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга сделал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

Кстати Россия очень нервно воспринимает нашу активность, – Зеленский об усилении обстрелов.

По его словам, чтобы понять имперские цели России можно сделать выводы из публичных высказываний представителей власти России.

Глава государства обратил внимание на угрозы России в адрес Литвы. В Кремле обвиняют Литву в блокаде транзита товаров и, как подчеркнул Зеленский, угрожают "пойти на разблокирование".

Президент Украины подчеркнул, что и раньше заявлял, что Россия не остановится на украинской территории, "поскольку она видит всю территорию бывшего Советского Союза как свою".

Поэтому мы понимаем, что если наше государство не выдержит такого давления, то после нас другие наши соседи или другие бывшие советские республики могут быть под угрозой атаки России,

– сказал глава государства.

Он добавил, что от российских властей и близкого окружения Владимира Путина раздаются угрозы не только в адрес стран Балтии, но и в сторону Польши, Молдовы и Грузии. Части территорий двух последних стран, отметил Зеленский, Россия по-прежнему держит под оккупацией.

Россия открыто угрожает Литве

Россия не остановилась на агрессии против Украины и открыто угрожает странам Запада. Не так давно в Кремле угрожали западным партнерам из-за того, что они предоставляют Украине тяжелое вооружение. Кроме того, в России заявляли о так называемой "денацификации" Польши.

В июне со стороны России полетели угрозы в адрес Литвы. Все потому, что литовская железная дорога прекратила транзит ряда попавших под санкции Евросоюза российских товаров в Калининград.

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Спикер Путина Дмитрий Песков сказал , что "это нарушение всех и вся", и назвал действия Литвы незаконными. Более острым в своих угрозах был глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов, который сказал, что Россия "развяжет руки для решения вопроса транзита любыми способами".

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обвинение России ложь и чистая пропаганда. Он подчеркнул, что нет никакой блокады со стороны Литвы.

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