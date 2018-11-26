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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Если украинцев просто используют, то ответ будет жестоким, – Садовый

      1514 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Если бы было безоговорочное доверие к Президенту, то была бы совсем другая ситуация. А сейчас политикум и украинцы переживают, что нас просто хотят использовать.

      Об этом сказал городской председатель Львова Андрей Садовый.

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      По его словам, ситуация доведена до критического уровня, поэтому Парламент, избранный людьми, должен принять важное решение. Львов город демократический с проукраинской позицией, а тех, кто работает на Россию, у нас в стране все знают.

      Та ситуация, которая есть сегодня в Украине, очень драматичная, поэтому нужно подумать об интересах страны. Как изменится ситуация – зависит от украинского политикума и будет прописано в конечном решении Верховной Рады. Украинцы достаточно демократические, но мы не будем терпеть надругательства над собой,
      – заявил Садовый.

      Он отметил, что если украинцы увидят, что их просто используют, то ответ будет достаточно жестоким.

      "Я бы не советовал валять дурака с украинцами и делать подставные вещи. Все должно быть в рамках действующего законодательства и в интересах украинского народа",
      – добавил политик.

      Больше – смотрите в видео.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, и президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения и подписал соответствующий указ.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      Теги: Новости политики Военное положение в Украине Верховная Рада Петр Порошенко Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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