Якщо українців просто використовують, то відповідь буде жорстокою, – Садовий

Якби була беззастережна довіра до Президента, то була б зовсім інша ситуація. А зараз політикум і українці переживають, що нас просто хочуть використати.

Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

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За його словами, ситуація доведена до критичного рівня, тому Парламент, який обраний людьми повинен прийняти важливе рішення. Львів місто демократичне з проукраїнською позицією, а тих, хто працює на Росію, у нас в країні всі знають.

Та ситуація, яка є сьогодні в Україні, дуже драматична, тому потрібно подумати про інтереси країни. Як поміняється ситуація – залежить від українського політикуму і що буде прописано в кінцевому рішенні Верховної Ради. Українці є достатньо демократичними, але ми не будемо терпіти наруги над собою,

– заявив Садовий.

Він наголосив, що якщо українці побачуть, що їх просто використовують, то відповідь буде достатньо жорстокою.

"Я б не радив дурачитися з українцями і робити підставні речі. Все має бути в рамках чинного законодавства і в інтересах українського народу",

– додав політик.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.