ЕСПЧ зарегистрировал циничную жалобу России против Украины: Кремль получил первые отказы
Источник:ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу России против Украины. Впрочем, там отказались применять обеспечительные меры в ее рамках.
Жалоба зарегистрирована под номером 36958/21. Российское правительство подало ее на основании статьи о межгосударственных отношениях Европейской конвенции о правах человека
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Цинизм всей этой ситуации заключается в том, что именно Россия массово нарушает права людей на оккупированных территориях. Именно она как государство-оккупант несет ответственность за последствия своей агрессии.
Россия заявила, что Украина якобы нарушает статьи о:
- право на жизнь;
- бесчеловечном обращении или унижающем достоинство;
- право на свободу и безопасность;
- право на уважение частной и семейной жизни;
- свобода выражения мысли;
- право на эффективное средство правовой защиты
- дискриминацию
- ограничение использования прав;
- и ряд других.
Кремль получил первый отказ
В то же время Россия направила срочный запрос, который касался обеспечительных мер против Украины. В нем были такие требования к Украине:
- прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности-в школах, СМИ и в интернете;
- приостановить блокаду Северо-Крымского канала.
Впрочем, этот запрос в Евросуде сразу же отклонили. Там пояснили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях". А сейчас о серьезных рисках нанесения непоправимого вреда не говорится.Обратите внимание! Сейчас на рассмотрении у Европейского суда по правам человека находятся еще 10 межгосударственных жалоб. 4 из них Украина подала ранее против России.
Жалоба Кремля против Украины: главное
- С межгосударственной жалобой на другую страну Россия обратилась в Европейский суд по правам человека впервые в истории. Все претензии Кремля повторяют тезисы российской пропаганды.
- В Кремле цинично пытаются доказать, что Украина якобы сама нарушает права людей на Донбассе и виновата в вооруженном конфликте. Российский МИД жалуется, что "не было другого выбора".
- Украинский министр юстиции Денис Малюська отметил, что россияне, видимо, "спутали Евросуд по каким-то шоу на роств". И подчеркнул, что их ждет неминуемое поражение.