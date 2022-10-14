Есть 116 сбитий и 34 попадания, – в ОК "Юг" рассказали об успехах уничтожения иранских дронов

Россия закупила у Ирана немало дронов-камикадзе. Что касается цифры, которую они приготовили для использования, то они разнятся, этот вопрос разведывают на более высоком уровне.

Об этом 24 канала рассказал спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что мы можем говорить непосредственно о наших результатах на южном направлении и они достаточно красноречивы.

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"Учитывая, что сегодня ночью также была атака этих беспилотников, 6 дронов сбили", – говорит Гуменюк.

Один из дронов все же попал в акваторию порта Очакова, но ничего критического не случилось. С момента первого применения, с 20 сентября – 116 сбитий и 34 попадания,

– отмечает спикер ОК "Юг".

Эти попадания – не всегда нанесение критического поражения, таким образом, у нас есть соотношение 1 к 3.

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"Мы научились справляться с ними, я думаю, что с каждым в следующий раз будем уничтожать все больше и больше", – резюмирует Наталья Гуменюк.

Что известно об иранских дронах

Дроны-камикадзе Shahed-136 предназначены для поражения целей на дальнем расстоянии – по разным данным от 200 до 900 километров. Такие беспилотники в большинстве своем запускают парами из установки, которую маскируют под грузовик или вагон поезда. При полете двигатель БпЛА издает характерный звук – шумит, как мопед или бензопила. Поэтому, услышав его, стоит спрятаться в безопасное место.

Что известно об иранских дронах у россиян