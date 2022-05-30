Есть бои вокруг Лимана, город может быть под контролем россиян, – Арестович

Алексей Арестович рассказал, что город Лиман могут контролировать россияне. Речь идет о городе на Донетчине.

Соответствующую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента вечером 30 мая. В частности, это случилось на 96 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют кафиры, – председатель ОВА

Город Лиман

Алексей Арестович заявил, что враг с территории России обстреливает Черниговскую, Сумскую, Харьковскую область. Кроме того, кафиры на Изюмском направлении перегруппировываются – у них там ротация.

Околовоенные источники подтверждают, что Лиман под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана в направлении Озерного. Туда к переправе через Северский Донец,

– объяснил Арестович.

За рекой Северск есть маленький хвост в направлении Славянска. Враг хочет "подрезать" наши группировки, сопротивляющиеся со стороны Изюма.

Также Алексей Арестович рассказал, что в Северодонецке, что на Луганщине, бои уже проходят в черте города . Хотя враги и говорят, что полностью взять город, это не так. Русские двигаются на окраенные, там идут уличные бои.

Кратко о ситуации на Донбассе

Алексей Арестович рассказал, что враг пытался подрезать Северодонецк от Лисичанска. Такое развитие действий будет свидетельствовать, что враг не хочет "отрезать" Лисичанск, а только Северодонецк. То есть, это может свидетельствовать о том, что враг может сокращать свои амбициозно-грандиозные планы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай еще утром 30 мая рассказал, что враг вошел на окраине Северодонецка . Наши бойцы вели бои, чтобы остановить противника.

В американском Институте изучения войны рассказали, что город не несет России выгоды, а требуется для показа "победы" . В частности, взятие Северодонецка позволит сказать Москве, что она захватила всю Луганщину.

В течение 30 мая российские кафиры продолжают обстреливать трассу Лисичанск – Бахмут , являющуюся для местных "дорогой жизни". К счастью, ее до сих пор контролирует Украина. Однако враг ее постоянно обстреливает. Однако трасса не заблокирована, хотя использовать ее для эвакуации и перевозки гуманитарных грузов небезопасно.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заверил, что на контролируемой Украиной территории перевозят все необходимое, а желающих выбраться эвакуируют. Просто делают это другими способами.



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