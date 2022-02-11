Есть бытовые проблемы, – в ВСУ рассказали, какие трудности встречают Силы теробороны
В Украине в январе вступил в силу закон о нацсопротивлении, который предусматривает основание Сил теробороны. Сейчас есть некоторые проблемы, с которыми им пришлось столкнуться.
Об этом рассказал советник командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Кузан в эфире 24 канала. Развертывание такого огромного штаба менее чем за 2 месяца подвергается большим административным проблемам.
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Как рассказал Кузан, например, в некоторых местах помещения, которые отдали под военные части, нуждаются в капитальном или частичном ремонте, а где-то их вообще не хватает.
То есть множество бытовых, административных проблем, которые нужно решать. Эти проблемы решает, я бы сказал героически, Командование Сил теробороны наряду с обучением, подбором кадров и их обучением,
– заявил Кузан.
Он отметил, что для того чтобы военные хорошо выполняли свою работу, им нужно создать надлежащие условия.
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По словам Кузана, Силы теробороны являются абсолютно интегрированной составляющей ВСУ. Укомплектовав и сформировав их, вооруженные силы удастся дополнить фактически наполовину их количества. Речь идет о 130 тысячах резервистов.
"Также привлечем еще больше населения. Согласно тем показателям, которые есть сейчас, и исследованиям, это от 1,5 до 2 миллионов украинцев, готовых защищать Украину с оружием в руках", – добавил Кузан.Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что было бы хорошо привлечь к службе в резерве Сил теробороны от 1,5 до 2 миллионов мотивированных граждан.
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Тероборона в Украине: что известно
- В Украине 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, которые предусматривает основание Сил теробороны. Соответствующие бригады предусмотрены в каждом областном центре.
- Командующий Сил теробороны Юрий Галушкин рассказал, что должностные лица уже назначены и определены места дислокации. В каждой бригаде сформировано необходимое количество батальонов.
- В ГУР Минобороны заявили, что будут привлекать в подразделения теробороны, прежде всего, тех людей, которые прошли военную службу в рядах ВСУ.
- Уже с 4 февраля начала работать "горячая линия" Сил территориальной обороны ВСУ, которая будет отвечать на вопросы украинцев.