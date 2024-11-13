Есть чем защищать страну, – Зеленский отреагировал на комбинированную атаку и намекнул Трампу

Россия обстреляла Украину ракетами разных типов и дронами. Президент Зеленский прокомментировал очередное преступление оккупантов.

Ночью и утром 13 ноября захватчики запустили по Украине 90 дронов и несколько ракет. Глава государства подчеркнул эффективный ответ ППО на российский комбинированный удар, передает 24 Канал со ссылкой на сообщения президента.

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"Именно так достигается мир благодаря силе"

По словам Зеленского, силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атакующие Киев, а также дроны.

Важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает,

– подчеркнул политик.

Он отметил, что поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, производству и поставкам РЭБ – означает быть спасателями людей.

Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО – это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе,

– заявил президент.

Справка: Концепцию "мира через силу" выдвигает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Таким образом он планирует завершить войну в Украине. Президент Зеленский заявил, что поддерживает такое видение в своем приветственном слове.