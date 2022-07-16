Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине, – мэр Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что есть информация о массированном ракетном обстреле всей Украины. Он призвал не пренебрегать своей безопасностью и направляться к укрытию.

Следует отметить, что по состоянию на вечер 16 июля тревога объявлена во всех регионах Украины. Сирены начали гудеть примерно в 16 часов.

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россияне распространяют данные о запусках

Когда объявили тревогу во всех областях, российские пропагандисты стали распространять информацию о запуске ракет. Вылеты якобы зафиксировали, в частности, в астраханской области страны-террориста.

Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине! И потому в очередной раз прошу франковцев реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких,

– написал мэр Ивано-Франковска.

В 17:08 уже стало известно о взрывах, прогремевших в Черкасской области. Жители области указали, что таких звуков было сразу несколько.

Важно – угроза ракетных ударов с моря до сих пор на высоком уровне: смотрите видео

Если вы увидите последствия атаки врага, не фотографируйте их. Также запрещено снимать видео прилетов. Такие материалы могут помочь россиянам корректировать огонь. Поэтому распространение их в интернете может угрожать десяткам людей. Будьте осторожны и не покидайте безопасное место до отбоя тревоги.