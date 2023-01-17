Противостояние Путина и Пригожина обретает новую яркость: в ISW обратили внимание на интересные детали

В Кремле утверждают, что к атакам на Соледар в Донецкой области не причастны бойцы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Это провоцирует раскол внутри враждебных "элит", по мнению экспертов из Института изучения войны.

На протяжении длительного времени Соледар является одной из самых горячих точек на всей линии фронта благодаря наемникам из частной военной компании "Вагнера". Собственно, эти бойцы пытаются безрезультатно взять населенный пункт, однако Кремль, в частности, минобороны России, публично оспаривает заявления Пригожина о причастности вагнеровцев к "успехам" в войне.

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Заметим, что пока ожесточенные бои за Соледар продолжаются и оккупантам не удалось взять город. Однако кремлевский диктатор в эфире одного из крупнейших федеральных телеканалов уже приписал какие-то "успехи в Соледаре" министерству обороны, забыв упомянуть о наемниках Пригожина.

Это заявление Путина было попыткой подорвать влияние Пригожина в российском инфо пространстве, учитывая, что Путин ранее воздерживался от комментариев по поводу "достижений" в Украине. Вероятно, Путин также пытался продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в телеграмме и других соцсетях,

– отметили аналитики.

Кроме того, они упомянули, что в минобороны России также сообщали, что десантно-штурмовые отряды Южного военного округа России и российские воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции в районе Бахмута. В ведомстве умышленно не упомянули о военных "Вагнера".

Пригожина начали обвинять в освещении искусственного конфликта

По словам экспертов, пресс-секретарь президента России Песков решил косвенно обвинить Пригожина в умышленном освещении конфликта между минобороны и ЧВК "Вагнера" в российском информационном пространстве.

Песков пытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются "продуктом информационных манипуляций",

– отметили в Институте по изучению войны.

Хотя и Песков, конечно, пытался "объяснить", что большинство таких манипуляций идет от "врагов" России, а внутри "кремлевских элит" есть люди, которые "ведут себя так же". Однако звучало оно все удивительно. Собственно факт остается фактом – Пригожин продолжает пытаться подорвать доверие к российскому министерству обороны и путинским чиновникам.

Пригожин вручил определенным вагнеровцам медали за "взятие" Соледара 15 января, в частности, символически наградив бойца, ранее получившего от Путина медаль "за отвагу".

Интересно, что главарь вагнеровцев ответил на заявление спикера Путина, заявив, что "у него нет причин не доверять Пескову". Важно, что он не опроверг слухи о конфликте внутри Кремля, а наоборот, решил продолжать их подпитывать.

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