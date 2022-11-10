Есть ли на Южноукраинской АЭС ядерный материал: результаты проверки МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии провело проверку на Южноукраинской атомной электростанции. Агентство установило, есть ли на станции ядерные материалы.

Соответствующую информацию 10 ноября сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины. Соответствующий запрос на проверку направила Украина из-за заявлений Шойгу о "грязной бомбе".

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Нашли ли ядерку на Южноукраинской АЭС

Международное агентство по атомной энергии в течение 7-9 ноября проводило проверку на Южноукраинской атомной электростанции.

В результате инспекции МАГАТЭ не выявило ни одного незаявленного ядерного материала .

Проверку проводили в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. В ней приняли участие и инспекторы МАГАТЭ, и Госатомрегулирование.

Абсурд от России и проверки МАГАТЭ: коротко

В конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к МАГАТЭ с просьбой отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Москва ложно описала как места разработки "грязной бомбы".

Следует вспомнить, что абсурдные обвинения звучали от министра обороны России Сергея Шойгу. По этой причине он даже решил названивать министрам обороны Франции, Турции и Великобритании. Как ожидалось, что ему никто не поверил.

А американский Институт изучения войны объяснил, что такими заявлениями Шойгу хотел испугать западных партеров, отправляющих помощь в Украину.

Уже 3 ноября МАГАТЭ проанализировало три ядерных объекта, о которых говорила Россия: "Институт ядерных исследований" в Киеве, "Южмаш" в Днепре и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах. Агентство заявило, что следы "грязной бомбы" не обнаружили.

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