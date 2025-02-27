У Зеленского сказали, есть ли на самом деле план завершения войны

Пока нет четкого плана завершения российско-украинской войны. Мира можно достичь только из-за давления на Россию, а не на Украину или Европу.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что США сейчас стремятся контролировать российские рынки и только после этого готовы закончить войну.

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Мир можно достичь только из-за давления на Россию

В Офисе Президента отметили, что на сегодняшний день нет четко определенного плана завершения войны. Однако это не значит, что конфликт не может завершиться как можно быстрее или продолжаться еще некоторое время, а затем иметь свой конец.

План прекращения войны может основываться только на одной основе – принудить Россию к миру как агрессора. Украину невозможно к этому заставить, поскольку это будет означать выполнение ультимативных требований Москвы, что только приведет к масштабированию войны в Европе.

Европу тоже нельзя заставить. В настоящее время она предлагает создание банка перевооружения, обеспечение дополнительных ресурсов для милитарных и оборонных программ. Планирует привлечь Великобританию, то есть создать альтернативу НАТО,

– подчеркнул Подоляк.

Без давления на Россию мир достичь не удастся, и это единственно возможный путь. К сожалению, Сегодня моральные императивы типа "убийца должен быть наказан" не работают в условиях современной глобальной политики.

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В чем состоит геополитика США

Как отметил советник главы ОПУ, США стремятся дожать Россию, получить максимальную прибыль, и только после этого завершить огромный конфликт в Европе.

Цель США - получить доступ к российским рынкам, взять их под контроль и только после этого завершить войну, достигнув справедливого финала,

– добавил он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что ему может не удаться достичь мира между Украиной и Россией, но Вашингтон постарается, чтобы Украина вернула как можно больше территорий.