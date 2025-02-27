Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що США нині прагнуть контролювати російські ринки й лише після цього готові закінчити війну.

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Мир можна досягти лише через тиск на Росію

В Офісі Президента зазначили, що на сьогодні немає чітко визначеного плану завершення війни. Однак це не означає, що конфлікт не може завершитися якнайшвидше або ж продовжуватися ще певний час, а потім мати свій кінець.

План припинення війни може ґрунтуватися лише на одній основі – примусити Росію до миру як агресора. Україну неможливо до цього змусити, оскільки це означатиме виконання ультимативних вимог Москви, що лише призведе до масштабування війни в Європі.

Європу також не можна змусити. Наразі вона пропонує створення банку переозброєння, щоб забезпечити додаткові ресурси для мілітарних та оборонних програм. Планує залучити Велику Британію, тобто створити альтернативу НАТО,

– наголосив Подоляк.

Без тиску на Росію мир досягти не вдасться, і це є єдиним можливим шляхом. На жаль, сьогодні моральні імперативи на кшталт "вбивця має бути покараний" не працюють в умовах сучасної глобальної політики.

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У чому полягає геополітика США

Як зазначив радник голови ОПУ, США прагнуть дотиснути Росію, отримати максимальні прибутки, і тільки після цього завершити величезний конфлікт у Європі.

США мають на меті отримати доступ до російських ринків, взяти їх під контроль й лише після цього завершити війну, досягнувши справедливого фіналу,

– додав він.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що йому може не вдатися досягти миру між Україною та Росією, але Вашингтон намагатиметься, щоб Україна повернула якомога більше територій.