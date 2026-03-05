В сети писали, что в ядре Киевстара и Водафона есть российский шпионский софт: правда ли это

Сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман высказал предположение, что в инфраструктуре мобильных операторов могут работать российские средства слежки, в частности система "СОРМ". Именно ее якобы могут использовать для управления "Шахедами".

На сообщение конструктора в сети X отреагировал советник главы Минобороны Сергей Бескрестнов. Ситуацию в комментарии для 24 канала прокомментировали и в компании "Киевстар".

К теме Это важно для защиты населения и не только, – Федоров об отключении Starlink для врага

Как свое мнение о российском следе в сетях Киевстара и Водафона аргументировал Штилерман?

Он сделал такое заявление, комментируя видеозапись, на которой вражеский "Шахед" пролетает на уровне крыши пятиэтажного дома в Миргороде на Полтавщине.

Штилерман отметил, что прекращение работы спутникового интернета Starlink не способно помешать таким атакам, поскольку, по его словам, российские беспилотники якобы могут использовать интернет-соединения мобильных сетей.

Конструктор предположил, что в сетях пользователей операторов Киевстар и Водафон может быть интегрировано программное обеспечение для перехвата данных – "СОРМ".

Для справки! "СОРМ" (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) – это созданная в России инфраструктура легального перехвата данных в телекоммуникационных сетях. Она позволяет осуществлять дистанционный контроль за трафиком и интернет-активностью пользователей в российских сетях.

Штилерман также утверждает, что еще с 2014 года в сетевое ядро операторов Киевстар, который ранее частично принадлежал Вымпелкому, и Водафон, связанного с МТС, якобы могли быть интегрированы системы оперативно-розыскных мероприятий ФСБ России.

По его версии, именно поэтому российские беспилотники могут использовать мобильные сети во время полетов в режиме FPV над украинскими городами. Он пояснил, что если поблизости есть базовая станция мобильного оператора, дрон может получать через нее интернет-сигнал, необходимый для полета.

Что говорят в Минобороны и в Киевстаре?

Эту информацию со своей стороны прокомментировал и советник министра обороны по вопросам систем связи и беспилотников Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что в Украине трофейные российские дроны исследуют десятки различных служб и ведомств.

В это время у "Шахедов" нет физической возможности управления через сети мобильной связи,

– подчеркнул он.

По словам эксперта, на борту "Шахеда" установлен только трекер с двумя модемами, которыми управляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Эти модемы имеют четыре внешние антенны и используются исключительно для передачи телеметрии - в частности координат дрона и параметров работы его двигателя.

Бескрестнов также отметил, что после пересечения границы работу таких трекеров украинские специалисты блокируют, чтобы исключить передачу данных.

К тому же руководитель по коммуникации Киевстара Татьяна Оксютенко в комментарии 24 Каналу тоже опровергла распространенную в заметке Штилермана информацию. Она заверила, что вся инфраструктура компании регулярно проходит необходимые проверки и сертификацию.

Инфраструктура Киевстар функционирует в соответствии с законодательством Украины и требованиями международных стандартов кибербезопасности,

– подчеркнула Оксютенко.

Что известно о блокировке Starlink для российских солдат?