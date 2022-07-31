К сожалению, силы для наступления в россии еще есть, – экс-сотрудник СБУ

Ресурсы для ведения войны против Украины в россии еще есть. Они стягивают эшелоны с военной техникой в белгород.

Следовательно, возможность для наступления у россиян есть, поэтому не стоит преуменьшать угрозу. Об этом 24 каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Я бы тоже хотел думать: "Слава Богу, все кончается". К сожалению, у них еще все есть,

– сказал Ступак.

По его словам, оккупанты уже выводят танки Т-55. Это техника 1958 года производства.

Миллионная армия – на бумаге

Доподлинно неизвестно, сколько военных находится в рядах вооруженных сил. Площадь россии – 17 миллионов квадратных километров.

"Они не могут просто снять со всех фронтов и опрокинуть в Украину. Китай, Средняя Азия, Северный Кавказ – всюду нужно держаться, ситуация там нестабильная", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Что с техникой

Ступак подчеркнул, что большое количество техники уничтожено нашими военными. Львиная доля – находится на ремонте, и некоторые детали им очень тяжело заменить. "Нужно делать "донорство" из другой техники, это не всегда удается", – заметил он.

Иранские дроны не изменят ситуацию

По мнению Ивана Ступака, у Ирана достаточно неплохая база для производства беспилотников. Они серьезны, могут нести гранаты, проводить разведку. Это существенный элемент, но он вряд ли повлияет на ход войны, ведь:

эти дроны россия еще не получила; по складам с дронами ударила армия Израиля, поэтому они уничтожены; Китай не снабдил россию этими средствами.

Украина ожидает оружия

По мнению экс-сотрудника СБУ, зверства россиян повлияют на передачу Украине серьезных видов вооружения, в частности – комплексов ATACMS. "Эти ракеты способны значительно изменить ландшафт войны", – сказал он.

Сколько ракет осталось в России

Военный обозреватель рассказал, какие ракеты остались в России. Так, на вооружении имеется всего 40 ракет типа "Кинжал". Более того, "Калибр" и "Искандер" подходят к своему критическому значению. Однако у страны-агрессора есть огромный запас ракет со средним радиусом действия с дальностью стрельбы от 180 до 280 километров. Речь идет о Х-31 и Х-59.

По данным разведки, в войне против Украины россия уже израсходовала 50 – 60% своих запасов высокоточных ракет. Однако надеяться, что ракетные обстрелы вскоре значительно уменьшатся или прекратятся – не стоит, ведь у страны-агрессоры еще много советских резервов.

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